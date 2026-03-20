В Калининградской области объём грузовых автоперевозок в 2025 году снизился на 400 тысяч тонн

В Калининградской области в 2025 году автомобильным транспортом перевезено 4,5 млн тонн грузов. Это на 400 тыс. тонн меньше, чем в 2024 году, сообщает Калининградстат.

Коммерческих грузов перевезено 2,7 млн тонн. Грузооборот составил 792 млн тонно-километров, в том числе на коммерческой основе — 701 млн тонно-километров. В 2024 году эти показатели составили 867 млн и 763 тонно-километров соответственно.

Автомобильный транспорт занимает самую значительную долю в структуре перевозки грузов в Российской Федерации. В 2025 году, по оперативным данным, она составила 74,9%. Второе место в перевозке грузов в России занимает железнодорожный транспорт — 12,2%, на третьем месте — трубопроводный транспорт: 11,5%.