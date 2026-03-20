В Калининграде появится культурно-образовательный парк под звёздным небом (фото)

Обновлённый парк имени Гагарина в Калининграде будет иметь в первую очередь образовательную и культурную функцию. Об этом «Клопс» сообщила глава администрации города Елена Дятлова во время выездного совещания в пятницу, 20 марта.

В центре зелёной зоны оборудуют павильон со светодиодной подсветкой, повторяющей реальные созвездия. Здесь планируют проводить лекции и экскурсии. Рядом установят инсталляцию «Покорители космоса» размером чуть больше шести метров.

Входную зону замостят, установят малые архитектурные формы. В парке появится стационарная сцена для концертов и других мероприятий, а также система видеонаблюдения. В рамках благоустройства обновят освещение, проложат новые дорожки — часть из них сделают на винтовых сваях, чтобы не повредить корневую систему деревьев. Высадят и новые растения, в том числе целый квартал магнолий.

В парке будут спортивные площадки, включая футбольное поле и воркаут-пространство. Участок для выгула и тренировки собак разместят дальше от детских зон.

Исторические объекты сохранят. Бюст Юрия Гагарина и памятный камень восстановят и вернут на прежние места.

Для парка Гагарина это будет уже вторая очередь благоустройства. План рассчитан до 2027 года, в этом на реализацию предусмотрено около 65 млн рублей.

Власти также планируют решить проблему с парковкой. В 2026-м подготовят проект, а в 2027-м начнут обустройство стоянки рядом с парком.

«Мы делаем не просто парк с лавочками, а пространство с образовательной и культурной функцией», — подчеркнула Елена Дятлова.

Часть территории уже благоустроили по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Калининградские дети теперь пользуются самой высокой космической площадкой.