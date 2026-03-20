Специалисты разберутся: Елена Дятлова прокомментировала состояние декоративных кустарников на Рокоссовского (фото)

Декоративные растения в вазонах в пешеходной зоне на улице Рокоссовского в Калининграде выглядят после зимы пугающе. Ветки можжевельника местами пожелтели, вечнозелёные лавровишни сплошь покрыты сухой коричневой листвой. Ситуацию «Клопс» прокомментировала сити-менеджер Елена Дятлова во время пресс-подхода на рабочем выезде в пятницу, 20 марта.

«Видимо, в этих вазонах было сильное промерзание грунта, — предположила глава администрации. — Не могу сейчас сказать. Специалисты разберутся».

Сити-менеджер напомнила, что озеленение Калининграда находится в ведомстве нескольких организаций сразу, в том числе Дирекция ландшафтных парков, МБУ «Городские леса» и Калининградская служба заказчика. Все специалисты взаимодействуют между собой и при необходимости консультируются друг с другом.

«Если вы видели, — подчеркнула Дятлова, — уже в Калининграде КСЗ начала высаживать цветы. Виолы и примулы выдерживают небольшие заморозки. Хочется, чтобы уже весна пришла, а первые цветы — то, что украшает город».

Вопрос, здоровы ли посадки на Рокоссовского, смогут ли восстановиться сами или кусты придётся менять, пока открыт. «Клопс» направил его в администрацию Калининграда.