Дятлова объяснила, повлияет ли тёплый март на окончание отопительного сезона

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Тёплый март не будет поводом раньше отключить батареи в Калининграде: решение о завершении отопительного сезона примут с учётом долгосрочного прогноза погоды. Об этом заявила сити-менеджер Елена Дятлова во время рабочего выезда в пятницу, 20 марта.

«Отопление отключается тогда и только тогда, когда среднесуточные температуры позволяют нам по нормативам это сделать. <...> Мы мониторим не только текущий температурный режим, но и смотрим долгосрочный прогноз, чтобы не было повторного запуска — это очень дорогое удовольствие. Так что «сезона подтопления» не будет», — сказала Елена Дятлова.