Доехать до моря: как собаки-поводыри помогают незрячим калининградцам снова чувствовать себя свободными (фото)

Ссылка Мир для человека, потерявшего зрение, иногда схлопывается до пределов квартиры. Даже попытка самостоятельно вынести мусор превращается в подвиг. Как собаки-поводыри помогают незрячим калининградцам снова чувствовать себя свободными, выяснил «Клопс» в пятницу, 20 марта. Чтобы пройти 500 метров от дома до детского сада, Ольге Игнатовой может потребоваться минут 25. Двигаться она будет предельно осторожно, часто делая остановки. Но и такой темп для женщины — радость, и ещё совсем недавно недостижимая. Ольга — незрячая. Возможность выйти на улицу без сопровождающего вот уже полгода дарит ей лабрадор Космос — служебная собака-поводырь. В Калининградской области таких животных сегодня семь, все приехали из кинологического центра в Подмосковье, где собак специально обучают, а затем подбирают им хозяев. Лучше всего для этой работы годятся лабрадоры-ретриверы: они очень дружелюбны, обладают высоким интеллектом, дисциплинированностью и уравновешенной психикой.

Для Ольги четвероногий спутник стал не просто помощником, а шансом снова жить обычной жизнью — провожать дочку Агату в садик, делать покупки, работать и мечтать о поездке к морю. Зрение она потеряла в 22 года, из-за основного заболевания. И с тех пор почти четверть века не осмеливалась в одиночку переступать порог квартиры. Я 25 лет не выходила на улицу одна, — рассказывает женщина. — Сейчас я гуляю по три раза в день, мы ходим за молоком, можем зайти в маленький магазин и даже на рынок». Обученный лабрадор способен запомнить сотню маршрутов. Космос и Ольга пока в процессе: в их распоряжении девять или десять постоянных тропок. Рассказывая о своей жизни, калининградка показывает, как они с псом осваивают каждый новый путь. Для начала нужно отчётливо произнести название маршрута, чтобы пёс его идентифицировал. Дальше они не спеша, шаг за шагом идут по тротуару. Космос активно обнюхивает землю, задерживается у растопырившихся ветками кустов, телеграфного столба или выступа бордюра — изучает препятствия.

Пальцы Ольги в это время уже привычно нащупывают в кармане сухарик. Если преграда может стать одной из ключевых точек, собаку поощряют лакомством. В следующий раз пёс тут сядет, дав хозяину понять, что нужно быть внимательнее. Карта местности укладывается у Космоса в голове практически с первого раза. При следующей прогулке он будет уверенно вести хозяйку вперёд, так что она сможет обойтись без поддержки другого человека. Впрочем, Ольга ещё предпочитает ориентироваться и с помощью трости тоже. А вот Роман Лютый, другой калининградский владелец собаки-поводыря, обходится даже без неё — по крайней мере, в тех местах, которые он застал «до темноты». Это скорость и свобода, — говорит он. — Ты даже телом раскованно себя чувствуешь. С тростью ты всегда в этом узком коридоре. А тут нет». Роман и его Байрон движутся вместе так легко, почти грациозно, так что даже тёмные очки в первый момент можно принять просто за солнцезащитные. Человек ловит каждое движение собаки — даже поворот головы. Животное одновременно следит за дорогой и чутко прислушивается к хозяину.

Они без преувеличения ощущают друг друга как единый организм. «Ключи я очень долго учил его поднимать, — рассказывает Роман. — Я ему: апорт! А он кончиками зубов только возьмёт и роняет их тут же. Или голову опускает и смотрит на меня жалобно». А вы поняли, как он смотрит?» Роман смеётся: «Конечно! Он же голову поднимает на меня!» Такое единение явилось не сразу. Ольга с усмешкой вспоминает, как думала, будто возьмёт собаку на поводок и пойдёт фланировать по улице летящей походкой от бедра. Нет — взаимодействию с помощником тоже приходится специально учиться. Кинологические курсы пёс и его партнёр проходят вместе. До этого лабрадор сдаёт собственный экзамен: как умеет остановиться возле ориентира, как показывает ступеньки, обходит лужи и другие препятствия и прохожих, как игнорирует птиц и кошек. Не реагировать на них собак, кстати, обучают на специальном «тренировочном» коте.

Привыкают друг к другу около двух недель. Самое сложное в этом процессе — расслабиться и научиться полностью доверять собаке. «Когда я начал в центре учиться, я поймал себя на мысли: как я могу довериться, он же всего лишь собака, он же не человек, — вспоминает Роман. — Мне постоянно хотелось проверить, куда он меня ведёт. Но со временем я привык. Я знаю, что он делает всё правильно». И когда это получилось — качество жизни меняется в разы. Пёс не только проведёт по улице. Он подаст прямо в руку упавшую трость, найдёт отлетевшие в сугроб ключи, поможет подняться по ступеням, укажет, где переход через дорогу. Наконец, он — надёжное средство от гиподинамии и лекарство от жизни в четырёх стенах. «С любой собакой нужно гулять, — говорит Сергей Киселёв, руководитель ассоциации молодых инвалидов «Аппарель», с помощью которой и Роман, и Ольга получили своих поводырей. — И это не только выгул животного. Это выгул самих незрячих. Потому что у незрячих элемент гиподинамии всегда есть. Мы сидим дома на диване, если мы двигаемся, то крайне медленно. А тут хочешь не хочешь, два-три раза в день — прогулка».

Даже при условии выхода только по необходимости поводов пройтись по ближайшей округе набирается достаточно. А те, кто, как Роман, успели хорошо узнать город ещё до полной потери зрения, совершают при случае довольно далёкие переходы. Для них с Байроном, например, не проблема преодолеть пешочком расстояние от Куйбышева — до Чайковского. Получить собаку-поводыря незрячий человек может бесплатно, это одна из мер государственной поддержки инвалидов. Более того, положена небольшая денежная компенсация на её содержание, лечение, корм. Несколько раз в год специалисты кинологического центра проводят супервизию: корректируют работу проводника и хозяина, дают рекомендации, следят, всё ли в порядке. Почему это пока мало распространено, однозначный ответ дать сложно. Для кого-то принять в семью и вписать в свой повседневный уклад новое живое существо слишком сложно. Да, служебного пса должны пускать практически везде: и в транспорт, и в детский сад. Роману приходилось брать Байрона даже в процедурный кабинет в поликлинике. Но это подходит не всем. «Я одно время тоже хотел, — говорит Сергей Киселёв. — Но понял, что это не для меня. Например, я хожу дома босиком. Как ходить, когда там шерсть? Я её не вижу, как я буду её убирать? Второй момент — что с работой. Брать собаку с собой?» По его рассказам, случается иногда, человеку приходится даже бросать свои дела или возвращаться с полпути, если что-то пошло не так. «Вот я иду по улице, там с двух сторон сугробы, между ними лужа. Пёс тормозит и дальше не идёт. Как быть? Я возвращаюсь домой, — рассуждает Сергей. — Или собака скулит, попало что-то в лапу, я беру такси, еду вместо офиса в ветеринарку».

Но тем, кто на четвероногого помощника решился, кажется, что ухода и хлопот с ним не больше, чем с любым другим домашним животным. И у Ольги, и у Романа питомцы до Байрона и Космоса уже были. Роману даже удалось выучить свою прошлую собаку, Фиби, показывать ему хотя бы часть препятствий. «Фиби очень не любила лужи, — говорит он. — Она не была обучена обводить их, но она всегда перед ними останавливалась. И я всегда знал, что там лужа. Это удобно! Мне очень не нравилось ходить по мокрой грязной воде». Но всё-таки свобода и контроль, которую даёт профессиональный лабрадор-проводник, несопоставимы. Стоит попробовать один раз, отказаться от этого становится сложно. Стоит привыкнуть — забывается, что когда-то было иначе. А впереди — новые цели. Кстати, заветная мечта и у Ольги, и у Романа неожиданно совпала: это самостоятельная поездка на море. И благодаря Байрону и Космосу она вот-вот станет реальностью. «Я на эту собаку сейчас молиться готова», — растроганно признаётся Ольга.