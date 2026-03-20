Плесень склеила траву: калининградский агроном рассказал, как понять, пережил ли ваш газон зиму

Впервые за долгое время после затяжных морозов калининградская «зимняя травка» сдала позиции, пожухла и пожелтела. Как понять, пережил ли ваш газон погодную аномалию и какие признаки — вариант нормы, а какие — серьёзная проблема, рассказала «Клопс» калининградский агроном Зоя Бахурова в пятницу, 20 марта.

Весной, после схода снега, декоративные лужайки часто выглядят ужасно: бурыми, сплющенными и безжизненными. Специалист советует не паниковать: зелёная масса скоро восстановится. Но если вы всё-таки опасаетесь, диагностику нетрудно провести самому.

«Главное — это не цвет кончиков листьев, а состояние точки роста, откуда растут они сами и корни. — пояснила агроном. — Аккуратно раздвиньте старую пожухшую траву. У самого основания вы должны увидеть живые зелёные ростки. Это значит, что растение проснулось и начало вегетировать».

Чтобы помочь газону быстрее прийти в порядок, его нужно прочесать. Подойдут веерные или витые садовые грабли. Лужайку проходят инструментом дважды: сначала вдоль, затем поперёк.

«Нужно убрать с газона прошлогоднюю листву, ветки, мусор, — объясняет Зоя Бахурова. — Этот слой называется газонным войлоком. Он не даёт дышать корням и становится рассадником болезней.

Вычёсывание — терапия, после которой газон может выглядеть хуже, чем до неё. Не стоит пугаться, это нормальный процесс регенерации!»

Граблями вы уже разрыхляете почву, но если она слишком плотная и спрессованная, необходимо дополнительно прокалывать её вилами, приподнимая дёрн. Эта процедура называется аэрацией газона.

Что склеило траву

Но если после схода снега вы видите не только общую пожухлость, но и пятна диаметром 10—50 см, а трава в этих местах выглядит склеенной и покрыта нежным налётом — это повод бить тревогу.

Белёсые пятна — мицелий плесневого грибка, то есть ваш газон болен фузариозом. Если налёт белый или серебристый — это серая снежная плесень. Розоватые пятна — розовая снежная плесень, которая может уничтожить не только листья, но узел кущения.

Это грибковое заболевание развивается под снегом при температуре около нуля. В этом случае необходимо провести фунгицидную обработку, подытожила специалист.