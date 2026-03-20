Что почём в Калининграде: весенний обзор цен на продукты в супермаркетах (таблица)

Что почём в Калининграде: весенний обзор цен на продукты в супермаркетах (таблица) - Новости Калининграда | Фото: «Клопс»
Фото: «Клопс»

«Клопс» продолжает мониторинг цен на продукты. Мы составили список из 20 самых распространённых товаров и прошлись по магазинам в пятницу, 20 марта. На этот раз решили выяснить, как изменились цены на продукты с приходом весны.

Что почём в Калининграде: весенний обзор цен на продукты в супермаркетах (таблица) - Новости Калининграда | Фото: «Клопс»
Что почём в Калининграде: весенний обзор цен на продукты в супермаркетах (таблица) - Новости Калининграда | Фото: «Клопс»
Что почём в Калининграде: весенний обзор цен на продукты в супермаркетах (таблица) - Новости Калининграда | Фото: «Клопс»
Фото: «Клопс»

Мы обошли магазины по трём адресам:

  • «Спар» на Литовском валу, 2;
  • «Ю-Маркет» на Фрунзе, 6в;
  • «Виктория», ул. 9 Апреля, 9.
Что почём в Калининграде: весенний обзор цен на продукты в супермаркетах (таблица) - Новости Калининграда | Фото: «Клопс»
Фото: «Клопс»
Товар Ю-Маркет Спар Виктория
Картофель, кг57,8099,9945
Лук репчатый, кг60,8179,9954
Морковь, кг57,9659,9962
Свёкла, кг58,9949,9960
Капуста, кг54,3699,99
Огурец, кг339,99199,99220
Помидор, кг260350
Яблоко сезонное, кг179139116
Молоко, 2,5% 900 мл112115,99120
Батон, 350 г33,7744,9948
Яйцо, десяток (1 категория)139,70149,99147
Курица, кг219,99
Фарш домашний, 300 г179,99254
Гречка, 900 г51,7549,9945
Макароны, 300 г (упаковка)67,9920,9921
Соль, кг99,9929,9921
Сахар, 800 г71,5074,99113
Мука, кг54,5039,3973
Масло подсолнечное, 1 л172,50139,99134
Сливочное масло 72,5%, упаковка204199,98123
Что почём в Калининграде: весенний обзор цен на продукты в супермаркетах (таблица) - Новости Калининграда | Фото: «Клопс»
Что почём в Калининграде: весенний обзор цен на продукты в супермаркетах (таблица) - Новости Калининграда | Фото: «Клопс»
Фото: «Клопс»

Что где дешевле

Самое недорогое сливочное масло удалось найти в «Пятёрочке»: упаковка марки «Честный знак» стоит 123 рубля. В эту торговую точку выгоднее отправляться за картошкой, луком и яблоками. За хлебом, яйцами и молоком — в «Ю-Маркет». В «Спаре» самые доступные макароны, мука, свёкла и помидоры.

Что почём в Калининграде: весенний обзор цен на продукты в супермаркетах (таблица) - Новости Калининграда | Фото: «Клопс»
Фото: «Клопс»

Как изменились цены за сезон

Существеннее всего подорожали яйца. Если в январе можно было найти десяток за 99,99 рублей, то к марту цены взлетели на 40-50%. Прибавило и молоко. Зимой бутылка 900 мл продавалась минимум за 98 рублей, сейчас в тех магазинах, что мы обошли, продукт стоит дороже сотни. Выросли в цене картофель и свёкла. Стоимость гречки, курицы, фарша, яблок и огурцов практически не изменилась. 

