Что почём в Калининграде: весенний обзор цен на продукты в супермаркетах (таблица)

Ссылка «Клопс» продолжает мониторинг цен на продукты. Мы составили список из 20 самых распространённых товаров и прошлись по магазинам в пятницу, 20 марта. На этот раз решили выяснить, как изменились цены на продукты с приходом весны.

Мы обошли магазины по трём адресам: «Спар» на Литовском валу, 2;

«Ю-Маркет» на Фрунзе, 6в;

«Виктория», ул. 9 Апреля, 9.

Товар Ю-Маркет Спар Виктория Картофель, кг 57,80 99,99 45 Лук репчатый, кг 60,81 79,99 54 Морковь, кг 57,96 59,99 62 Свёкла, кг 58,99 49,99 60 Капуста, кг 54,36 99,99 — Огурец, кг 339,99 199,99 220 Помидор, кг — 260 350 Яблоко сезонное, кг 179 139 116 Молоко, 2,5% 900 мл 112 115,99 120 Батон, 350 г 33,77 44,99 48 Яйцо, десяток (1 категория) 139,70 149,99 147 Курица, кг — 219,99 — Фарш домашний, 300 г — 179,99 254 Гречка, 900 г 51,75 49,99 45 Макароны, 300 г (упаковка) 67,99 20,99 21 Соль, кг 99,99 29,99 21 Сахар, 800 г 71,50 74,99 113 Мука, кг 54,50 39,39 73 Масло подсолнечное, 1 л 172,50 139,99 134 Сливочное масло 72,5%, упаковка 204 199,98 123

Что где дешевле Самое недорогое сливочное масло удалось найти в «Пятёрочке»: упаковка марки «Честный знак» стоит 123 рубля. В эту торговую точку выгоднее отправляться за картошкой, луком и яблоками. За хлебом, яйцами и молоком — в «Ю-Маркет». В «Спаре» самые доступные макароны, мука, свёкла и помидоры.