Что почём в Калининграде: весенний обзор цен на продукты в супермаркетах (таблица)

«Клопс» продолжает мониторинг цен на продукты. Мы составили список из 20 самых распространённых товаров и прошлись по магазинам в пятницу, 20 марта. На этот раз решили выяснить, как изменились цены на продукты с приходом весны.
Мы обошли магазины по трём адресам:
- «Спар» на Литовском валу, 2;
- «Ю-Маркет» на Фрунзе, 6в;
- «Виктория», ул. 9 Апреля, 9.
|Товар
|Ю-Маркет
|Спар
|Виктория
|Картофель, кг
|57,80
|99,99
|45
|Лук репчатый, кг
|60,81
|79,99
|54
|Морковь, кг
|57,96
|59,99
|62
|Свёкла, кг
|58,99
|49,99
|60
|Капуста, кг
|54,36
|99,99
|—
|Огурец, кг
|339,99
|199,99
|220
|Помидор, кг
|—
|260
|350
|Яблоко сезонное, кг
|179
|139
|116
|Молоко, 2,5% 900 мл
|112
|115,99
|120
|Батон, 350 г
|33,77
|44,99
|48
|Яйцо, десяток (1 категория)
|139,70
|149,99
|147
|Курица, кг
|—
|219,99
|—
|Фарш домашний, 300 г
|—
|179,99
|254
|Гречка, 900 г
|51,75
|49,99
|45
|Макароны, 300 г (упаковка)
|67,99
|20,99
|21
|Соль, кг
|99,99
|29,99
|21
|Сахар, 800 г
|71,50
|74,99
|113
|Мука, кг
|54,50
|39,39
|73
|Масло подсолнечное, 1 л
|172,50
|139,99
|134
|Сливочное масло 72,5%, упаковка
|204
|199,98
|123
Что где дешевле
Самое недорогое сливочное масло удалось найти в «Пятёрочке»: упаковка марки «Честный знак» стоит 123 рубля. В эту торговую точку выгоднее отправляться за картошкой, луком и яблоками. За хлебом, яйцами и молоком — в «Ю-Маркет». В «Спаре» самые доступные макароны, мука, свёкла и помидоры.
Как изменились цены за сезон
Существеннее всего подорожали яйца. Если в январе можно было найти десяток за 99,99 рублей, то к марту цены взлетели на 40-50%. Прибавило и молоко. Зимой бутылка 900 мл продавалась минимум за 98 рублей, сейчас в тех магазинах, что мы обошли, продукт стоит дороже сотни. Выросли в цене картофель и свёкла. Стоимость гречки, курицы, фарша, яблок и огурцов практически не изменилась.