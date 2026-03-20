Диплом пригодился не всем: только 43% калининградцев работают по специальности

В Калининграде 43% экономически активных жителей с высшим образованием работают по специальности, полученной в вузе. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob, опубликованные в пятницу, 20 марта.

Ещё 24% респондентов заняты в смежных сферах, а треть опрошенных (33%) признались, что их работа никак не связана с дипломом. Исследование показало, что связь между образованием и работой напрямую зависит от уровня дохода. Среди тех, кто зарабатывает до 100 тысяч рублей, по специальности работают 34%. В группе с доходом от 200 тысяч рублей таких уже 56%.

Чаще всего верны выбранной профессии представители социально значимых и узкопрофильных сфер. Лидируют врачи — 88% из них работают строго по специальности. Также высокие показатели у юристов (86%) и главных бухгалтеров (80%).

При этом среди менеджеров ситуация иная. По профилю трудятся лишь 14% специалистов по работе с клиентами. Среди менеджеров по закупкам и продажам этот показатель составляет 21% и 27% соответственно.

Опрос проводился с 2 по 17 марта.