Где в Калининграде не будет света в пятницу (список улиц)

В Калининграде в пятницу, 20 марта, из-за ремонта и замены оборудования на нескольких улицах отключат электричество. Об этом сообщают «Россети Янтарь».

С 9:00 до 18:00 не будет света на улицах:

Кутузова, 4, 5, 7-7а, 8, 10, 12; проспект Мира, 67, 71; М. Расковой, 6, 17-18; проспект Победы, 11; пер. Минина и Пожарского, 7; Дзержинского, 1; Октябрьская, 71-73; Багратиона, 4.

С 9:30 до 11:30 электричество отключат на ул. Подполковника Емельянова, 58-64, 64а.

С 10:00 до 16:00 частично будет обесточен микрорайон А. Космодемьянского.