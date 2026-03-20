Где в Калининграде не будет света в пятницу (список улиц)

В Калининграде в пятницу, 20 марта, из-за ремонта и замены оборудования на нескольких улицах отключат электричество. Об этом сообщают «Россети Янтарь».
С 9:00 до 18:00 не будет света на улицах:
- Кутузова, 4, 5, 7-7а, 8, 10, 12;
- проспект Мира, 67, 71;
- М. Расковой, 6, 17-18;
- проспект Победы, 11;
- пер. Минина и Пожарского, 7;
- Дзержинского, 1;
- Октябрьская, 71-73;
- Багратиона, 4.
С 9:30 до 11:30 электричество отключат на ул. Подполковника Емельянова, 58-64, 64а.
С 10:00 до 16:00 частично будет обесточен микрорайон А. Космодемьянского.