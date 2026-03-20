Где в Калининграде не будет света в пятницу (список улиц)

Где в Калининграде не будет света в пятницу (список улиц)

В Калининграде в пятницу, 20 марта, из-за ремонта и замены оборудования на нескольких улицах отключат электричество. Об этом сообщают «Россети Янтарь».

С 9:00 до 18:00 не будет света на улицах:

  1. Кутузова, 4, 5, 7-7а, 8, 10, 12;
  2. проспект Мира, 67, 71;
  3. М. Расковой, 6, 17-18;
  4. проспект Победы, 11;
  5. пер. Минина и Пожарского, 7;
  6. Дзержинского, 1;
  7. Октябрьская, 71-73;
  8. Багратиона, 4.

С 9:30 до 11:30 электричество отключат на ул. Подполковника Емельянова, 58-64, 64а.

С 10:00 до 16:00 частично будет обесточен микрорайон А. Космодемьянского.

