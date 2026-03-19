От заморозков к теплу: какая погода ожидается в Калининградской области 20 марта

В пятницу, 20 марта, в регионе ожидается переменчивая погода с ночными заморозками и дневным потеплением. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Ночью температура составит +1...+4 градуса, при этом во второй половине местами может опускаться до 0. Ожидается пасмурная погода, в начале ночи пройдут слабые и умеренные дожди, возможны туман, дымка и гололедица.

Утром столбики термометров поднимутся от 0...+2 градусов на рассвете до +4...+7 к полудню. Облака начнут рассеиваться, а туман и дымка постепенно исчезнут.

Днём воздух прогреется до +8...+11 градусов, на побережье будет прохладнее — +4...+7. Ожидается ясная или малооблачная погода, однако у моря не исключены туман и дымка, поэтому жителям советуют одеваться теплее.

К вечеру вновь похолодает до 0...-1 градуса, местами возможен туман. Ветер будет северным и слабым — 1–6 м/с. Атмосферное давление в течение суток вырастет с 764 до 766 мм ртутного столба.