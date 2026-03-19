Весна у самой бровки: в Калининграде зацвели ирисы и крокусы (фоторепортаж)

Тёплый март пробудил первоцветы на калининградских клумбах. Ирисами и крохотными яркими крокусами в Ботаническом саду БФУ им. И. Канта уже полюбовался фотокорреспондент «Клопс».
«Весна в этом году пришла в срок, но внезапно. Как только стало тепло, появились первые бутоны», — рассказала сотрудница ботсада Светлана Калинина.
Фиолетовые и оранжевые крокусы, яично-жёлтые эрантисы, сетчатые ирисы — пёстрое великолепие, где каждый цветочек едва выше тротуарной бровки.
Продолжается цветение кустарников и деревьев. Недавно появились пурпурные бутоны на ветках дафны.
Первым зацвёл «волшебный орех» (научное название — войлочный гамамелис).