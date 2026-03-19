В Калининграде автомобилистка застряла на парковке у ТЦ из-за споров с охранником, который не хотел её выпускать

В Калининграде на парковке разгорелся конфликт между автомобилисткой и охранником. О том, что произошло, «Клопс» рассказала сама участница событий.

В среду, 18 марта, Екатерина хотела оставить машину на стоянке у супермаркета на Солнечном бульваре. По её словам, перед ней проехал микроавтобус, после чего шлагбаум завис в поднятом положении. Подождав несколько минут, Екатерина решила всё же занять место на парковке, чтобы не создавать затор. Взять карту из терминала она не смогла: при открытом шлагбауме это невозможно.

Первый час стоянки бесплатный. Екатерина уверяет, что в магазине она провела около 30 минут. На выезде к её машине подошёл охранник. Как утверждает женщина, он заявил, что шлагбаум исправен и отказался выпустить, пока она не заплатит 500 рублей якобы за утерю парковочного талона.

По словам Екатерины, она просила посмотреть камеры и убедиться, что шлагбаум был открыт. Затем автомобилистка попыталась найти кого-то из администрации парковки, но безуспешно. В самом ТЦ ей ответили, что стоянка к ним не относится. Позднее это подтвердили и «Клопс».

В итоге, как рассказала женщина, её всё же отвели посмотреть записи с камер. Даже после этого охранник продолжал настаивать на своём. Споры длились около часа. В итоге машину выпустили без оплаты.

На самой парковке «Клопс» заявили, что женщина въехала следом за другим автомобилем, не дождавшись, пока шлагбаум опустится. Представитель стоянки утверждает, что водителя не удерживали и денег с него в итоге не взяли.

Что говорит юрист

Юрист общества защиты прав автомобилистов Пётр Губенко считает, что охранник мог выйти за пределы своих полномочий. По его словам, сотрудник, который открывает и закрывает шлагбаум, не вправе ограничивать движение транспорта. Если у него есть претензии к водителю, он должен зафиксировать обстоятельства, сохранить запись и обратиться в полицию, а не удерживать человека.

«Действия охранника простые — открыл-закрыл. В этом случае усматривается явное злоупотребление той незначительной властью, которая у него имеется», — сказал Губенко.

Юрист добавил, что к ситуации, по его мнению, может относиться ст. 12.35 КоАП РФ («Незаконное ограничение прав на управление транспортным средством и его эксплуатацию»). Он отметил, что прокуратура может инициировать проверку по такому эпизоду. Кроме того, по словам эксперта, в подобных случаях может рассматриваться и статья о самоуправстве.