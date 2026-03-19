46 жилых домов остались без горячей воды: подробности ЧП на территории калининградского лицея, где прорвало трубу

Из-за ЧП около лицея №23 в Калининграде, где прорвало трубу, 46 жилых домов остались без горячей воды. Об этом сообщила глава городской администрации Елена Дятлова в своём телеграм-канале в четверг, 19 марта.

«На Вагнера произошла коммунальная авария на магистральном трубопроводе 530 мм. В зону отключения горячей воды попали 46 многоквартирных домов, 12 соцобъектов и 33 объекта иного назначения в этом районе (Галицкого, Вагнера, Житомирская, Больничная, Ген. Буткова, Маршала Баграмяна, Мариупольская, Барнаульская, Звездная, Московский пр-т и др.)», — говорится в сообщении.

Бригада специалистов «Калининградтеплосети» уже на месте, территория вокруг места аварии оцеплена. Вероятнее всего, ликвидировать причину ЧП удастся только ночью. Дятлова подчеркнула, что держит ситуацию на контроле.