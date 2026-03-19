Почти половина калининградцев признались в интернет-зависимости — опрос

49% экономически активных калининградцев считают себя зависимыми от интернета. Об этом говорят результаты опроса SuperJob, опубликованные в четверг, 19 марта.

Из них 16% уверены в своей зависимости, ещё 33% скорее согласны с этим утверждением. При этом 51% респондентов не считают себя зависимыми: 35% склоняются к отрицанию, а 16% полностью отвергают такую возможность. Чаще всего о признаках зависимости говорят молодые люди до 35 лет — 52% из них выбрали варианты «да» или «скорее да». Среди опрошенных старше 45 лет этот показатель ниже — 39%. Женщины немного чаще мужчин признают, что зависят от гаджетов.

Почти половина участников опроса (43%) периодически устраивают себе цифровой детокс. При этом 17% делают это ежедневно — например, включают ночной режим или отказываются от использования гаджетов на работе. Ещё 9% ограничивают себя несколько раз в неделю, 11% — раз в месяц, 4% — несколько раз в год, а 2% — крайне редко. Тем не менее большинство опрошенных (57%) не ограничивают время, проведённое в интернете.

Опрос проводился с 6 по 13 марта.