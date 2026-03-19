«Клопс» получил национальную премию за освещение транспортных проблем: калининградцы, спасибо за поддержку!

«Клопс» стал победителем национальной премии «За вклад в развитие городской мобильности». Церемония награждения прошла 19 марта в Москве, в здании Общественной палаты РФ.

Наш портал получил награду по итогам народного голосования за освещение работы пассажирского транспорта. Победа стала возможной благодаря читателям «Клопс».

Редакция более десяти лет системно занимается проблемами общественного транспорта Калининграда и области. В рубрике «Сам себе контролёр» опубликовано более тысячи сообщений о нарушениях и недочётах. Благодаря диалогу с властями и перевозчиками часть проблем удалось решить.

Победителей в других номинациях определяло экспертное жюри, в которое вошли представители отрасли, власти и профессионального сообщества.

Премия проводилась впервые. Организаторы отметили высокий интерес к конкурсу: в нём приняли участие десятки проектов со всей страны, а голосование собрало больше 200 тысяч человек.