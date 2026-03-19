В Немане более 100 рабочих с января сидят без зарплаты

В Немане более ста работников местного предприятия обратились в прокуратуру из-за долгов по зарплате. Об этом «Клопс» сообщил один из тех, кто остался без денег.

По словам Андрея (имя изменено), люди написали жалобу в надзорное ведомство в четверг, 19 марта. Неманцы также направили заявления в трудовую инспекцию и Следственный комитет.

«Мы не получили зарплату за январь и февраль, — рассказал работник. — В прошлом году тоже были задержки выплат, тогда вмешалась прокуратура, и нам всё вернули. Правда, никакой компенсации за задержку не последовало. Сейчас же никаких объяснений со стороны руководства. Многие сотрудники находятся в критическом финансовом положении, у многих кредиты, семьи, которые нужно кормить».

По сообщению областной прокуратуры, надзорное ведомство проверяет сообщения о невыплате зарплаты в Немане. «В ходе проверки будет дана оценка исполнению предприятием трудового законодательства. По результатам проверочных мероприятий будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования». — отметили в ведомстве.