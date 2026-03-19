Из калининградских парков с начала марта вывезли около сотни тонн песка (фото)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка С начала марта в калининградских парках продолжается наведение чистоты и красоты. Только из Центрального уже успели вывезти около 30 тонн песка, которым зимой посыпали наледь, рассказала «Клопс» сотрудник дирекции ландшафтных парков, мастер участка Валерия Анисимова в четверг, 19 марта. Последние три недели сотрудники дирекции боролись с бытовым мусором, который показался из-под сугробов во всех восьми подведомственных зелёных зонах. Это первый этап масштабных сезонных работ. «Естественно, после зимы всплывают, знаете, не только подснежники, но и окурки, — смеётся Валерия. — Мы выходим и буквально собираем каждый бычок, каждый фантик, буквально всё!» В лесопарках, их четыре, забот чуть поменьше, там гололёд посыпали значительно меньше. Благоустроенные же парки нужно теперь избавить не только от хлама, но и от песка. Все три недели его сметали с помощью трактора специальной щёткой — и наконец смели. Остатки пыли с тропинок уборщики сдули воздуходувками.

Тридцать тонн из одного места — самая большая порция, в Южном и Ашманна накопили за два снежных месяца чуть поменьше, но сопоставимо. Парк им. Гагарина же «запесочен» скромнее, потому что сейчас на реконструкции и открыт для посетителей пока не весь. В отличие от того, что рассыпают на городских улицах, этот песок не отравлен реагентами, потому всё вывозят на склад. Материал можно будет потом использовать повторно: для ремонта или подсыпки дорожек, пояснила Валерия. Параллельно ведутся садовые работы: обрезают многолетние злаковые растения, приводят в порядок газоны, откуда вычищается старая трава, прошлогодние листья и мох. Стригут и декоративные кустарники. В этом сезоне они требуют внимания больше чем обычно. Теплолюбивым культурам из-за морозов пришлось очень тяжело. «Зима была очень в этом году лютая, — говорит Валерия. — Подморозило очень сильно и рододендроны, и можжевельники, и самшиты. Больше всего я волнуюсь за розы. Кажется, все выжили, но помощь им сейчас нужна». Всю порыжевшую листву вечнозелёных садовод рекомендует обязательно удалить: она всё равно уже не восстановится.

Когда и ночами установится стабильная плюсовая температура, все кустарники в парках обработают противогрибковым составом, а ещё немного позже — стимуляторами роста, гормонами и препаратыми против стресса. Но основные силы до конца марта брошены на санитарную обрезку. «В этом году, к сожалению, скорее всего, будет не так красиво, как в предыдущем, — говорит Анисимова. — Но ничего не погибло. На магнолиях почки живые, посмотрим по весне, как будет цветение. Растения учат терпению. Им нужно время, чтобы восстановиться. Никогда никто не даёт тебе гарантии: в прошлом году было десять бутонов, а в этом два. Но я принимаю их такими, какие они есть», — подытожила садовод.