В Советске начали собирать мусор по принципу «двух вёдер», но горожане оказались к этому не готовы

В Советске запустили раздельный сбор мусора по особому принципу, но горожане пока слабо поддержали эксперимент. Одна из проблем состоит в том, что люди мало знают об этом. Об этом «Клопс» рассказала менеджер центра экопросвещения «Собираем завтра» Светлана Вьюникова.

По её словам, в отличие от Калининграда, в Советске отходы с недавних пор делят на два вида — те, которые можно переработать, и те, что нельзя. В областном центре сбор мусора идёт по четырём позициям.

При калининградской модели можно перерабатывать до 94 процентов отходов, при дуальной системе — около четырёх. «Разница огромная. Но решили начать с дуальной системы, потому что раньше не было вообще никакой. И это экономически проще, — объяснила Светлана. — Сейчас проблема в том, что контейнеры-то поставили, а население к этому не готово. Где-то люди стараются, где-то всё по-прежнему смешивается. Поэтому мы видим необходимость в просветительской работе. Наш общественно-культурный центр «ТеплоСеть» экологией занимался и раньше: проводили субботники и различные акции. Но не хватало объединяющей идеи. Так появилась концепция Центра экологического просвещения».

Как рассказала Светлана Вьюникова, создаётся площадка для лекций, квизов и других мероприятий: «Параллельно обустраиваем мастерскую — не столько для производства, сколько для демонстрации повторного использования материалов. Например, начнём с пластиковых крышек — их проще всего собирать. Планируем установить контейнеры в детских садах, а потом приглашать детей на экскурсии, чтобы показать, во что это можно превратить. На грантовые средства планируем закупить оборудование — пресс и измельчитель пластика. Также вместе с городом хотим установить арт-объекты для сбора вторсырья — не просто контейнеры, а визуально привлекательные конструкции. Сейчас совместно со студентами технологического колледжа идёт проработка концепции», — отметила Светлана Вьюникова.

Центр продвигает идеологию осознанного потребления. Они проводят мастер-классы: «Например, переделка старой одежды в актуальные вещи, лежанки для животных из старых свитеров, новогодние игрушки из вторсырья, плетёные изделия из пакетов и эколозы. Мы также проводили «Разгруз-маркет» — люди приносили вещи, которые им больше не нужны, и продавали их. Часть вещей передавали на благотворительность».

В центре можно сдать батарейки и пластик — их затем отправляют на переработку из Советска в Калининград.

«Мы считаем, что в нашем городе нужны небольшие локальные производства по переработке отходов. Поэтому одна из наших задач — показать возможности этого и заинтересовать малый и средний бизнес. Мы договорились с одним из калининградских переработчиков и планируем проводить экскурсии на производство. Возможно, кто-то из предпринимателей увидит в этом свою нишу», — поделилась планами Светлана.

Свалка в Барсуковке по-прежнему остаётся серьёзной проблемой для Советска. Активисты придумали, как «одну из главных болей» тоже сделать частью экопросвещения: «В нашем центре есть кофейня, и мы создаём условия, чтобы люди пили кофе на месте, а не брали одноразовые стаканчики навынос».