В центре Светлогорска появится сквер с японскими деревьями и европейской эстетикой (эскизы)

В Светлогорске к 80-летию Калининградской области появится сквер первых переселенцев. Об этом телеграм-канал администрации городского округа сообщает в четверг, 19 марта.
Новое общественное пространство обустроят на углу улицы Гагарина и Калининградского проспекта. Контракт уже заключили, подрядчик приступает к работам.
На участке разберут старое покрытие, уложат плитку и установят малые архитектурные формы. Во время благоустройства аварийные деревья уберут, а остальные приведут в порядок.
В сквере появятся взрослые липы, японские керрии, нутканские кипарисовики, горные сосны, ели акроконы и можжевельник. На участке также высадят 20 сакур, аллиумы, котовники, рододендроны и сирень.
Власти Калининграда хотят поставить в сквере на Житомирской памятник первым переселенцам. Разработку концепции планируют завершить до 30 апреля.