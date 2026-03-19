В Пионерском пляжников ждут три приятных новшества (фото)

В Пионерском к началу курортного сезона собираются обустроить пешеходный мост через реку Чистую, которая разделяет пляж на две неравные части. Об этом сообщил глава города Леонид Шибаев во время прямого эфира ЦУР «ВКонтакте».

По словам чиновника, переправа позволит свободно проходить к зоне отдыха рядом с портом. Ранее власти заявляли, что проблему удастся решить только после строительства нового променада. Сроки реализации этого проекта до сих пор не определены.

Пока же местные жители и туристы вынуждены самостоятельно прокладывать через Чистую непрочные и опасные мостики из досок, шин и других подручных материалов.

В городе также планируют обновить лестницу на центральном спуске. «Собираемся сделать на века, не плитку будем использовать, а гранит», — рассказал глава Пионерского.

На пляже появится сцена — её установят прямо на песке. Площадка будет работать в течение всего курортного сезона. Шибаев пообещал, что пустовать она не будет.