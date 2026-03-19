Глава калининградского УМВД: Зарплата в патрульно-постовой службе — 35 тысяч, а у доставщика пиццы — до 180 тысяч

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В калининградской полиции — существенная нехватка кадров, чтобы остановить текучку, надо вводить ряд льгот и преференций. С таким предложением выступил врио начальника УМВД по Калининградской области Сергей Рейсон, выступая с годовым отчётом в региональном Заксобрании в четверг, 19 марта.

«За прошедшие пять лет некомплект калининградской полиции увеличился более чем в пять раз. В 2025 году на службу принято 263 сотрудника, отток составил более 460. Некомплект более 30% от штатной численности отмечается в уголовном розыске и службе участковых полиции, свыше 40% — в подразделениях патрульно-постовой службы и в других структурах», — перечислил Рейсон, добавив, что при этом «уровень преступности в регионе рекордно низкий за последние 15 лет».

Врио начальника заметил, что по распоряжению губернатора часть личного состава получает дополнительные выплаты — около 3-5 тысяч ежемесячно. Этого недостаточно, поэтому предлагается разработать комплекс льгот. В их числе — бесплатный проезд на общественном транспорте, скидка на оплату детского сада, компенсация начального ипотечного взноса и 50-процентная скидка на оплату ЖКУ.

«Что касается патрульно-постовой службы — у них зарплата не превышает 35 тысяч рублей. Как пример — доставщик пиццы зарабатывает более 100 тысяч, а если сядет на велосипед, то и 180 тысяч будет зарабатывать. Вот и весь вопрос», — сказал врио начальника УМВД.

Депутаты приняли доклад Сергея Рейсона к сведению. Все предложения будут рассмотрены на ближайших заседаниях профильных комитетов.