В Калининграде вдвое увеличат выплаты за привлечение контрактников на службу

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде с 50 до 100 тысяч планируют увеличить вознаграждение за помощь в наборе на военную службу по контракту. Об этом сообщил председатель комитета по финансам администрации города Алексей Данилов на заседании профильной комиссии горсовета.

Чиновник докладывал о поправках в бюджет на 2026 год. Он добавил, что одновременно повысится и сумма единовременной поддержки для самих контрактников — с 400 до 500 тысяч рублей.

Дополнительные средства заложили с учётом перераспределения расходов и корректировки ряда программ. В целом бюджет Калининграда на 2026 год остаётся дефицитным: доходы составят около 35 млрд рублей, расходы — почти 37,7 млрд. Разницу планируют покрыть за счёт остатков средств.