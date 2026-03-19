Нет, это не конец: калининградский «Локомотив» узнал соперника и сроки игр в 1/8 финала Кубка России

Калининградский «Локомотив» начнёт борьбу в плей-офф Кубка России 2026 года матчами против челябинского «Динамо-Метара». Решение о парах 1/8 финала принял директорат Всероссийской федерации волейбола.

Серия пройдёт в два матча — 27 и 31 марта. Калининградская команда сначала сыграет на выезде, а затем проведёт ответную встречу дома.

По регламенту противостояние длится до двух побед. Если команды обменяются успешными матчами, исход решит «золотой» сет до 15 очков. Лучший из пары «Локомотив» — «Динамо-Метар» выйдет в полуфинал турнира.

Помимо калининградской команды, в 1/8 финала сыграют:

«Енисей» (Красноярск) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург),

«Омичка» (Омская область) — «Протон» (Саратов),

«Динамо» (Краснодар) — «Тулица» (Тульская область).

Ответные матчи пройдут 31 марта с теми же соперниками.

Лучшие из пар «Омичка» — «Протон» и «Динамо» — «Тулица» выйдут в четвертьфинал. Победители противостояний «Енисей» — «Ленинградка» и «Динамо-Метар» — «Локомотив» продолжат борьбу уже на стадии полуфинала.