Нет, это не конец: калининградский «Локомотив» узнал соперника и сроки игр в 1/8 финала Кубка России

Калининградский «Локомотив» начнёт борьбу в плей-офф Кубка России 2026 года матчами против челябинского «Динамо-Метара». Решение о парах 1/8 финала принял директорат Всероссийской федерации волейбола.
Серия пройдёт в два матча — 27 и 31 марта. Калининградская команда сначала сыграет на выезде, а затем проведёт ответную встречу дома.
По регламенту противостояние длится до двух побед. Если команды обменяются успешными матчами, исход решит «золотой» сет до 15 очков. Лучший из пары «Локомотив» — «Динамо-Метар» выйдет в полуфинал турнира.
Помимо калининградской команды, в 1/8 финала сыграют:
- «Енисей» (Красноярск) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург),
- «Омичка» (Омская область) — «Протон» (Саратов),
- «Динамо» (Краснодар) — «Тулица» (Тульская область).
- Ответные матчи пройдут 31 марта с теми же соперниками.
Лучшие из пар «Омичка» — «Протон» и «Динамо» — «Тулица» выйдут в четвертьфинал. Победители противостояний «Енисей» — «Ленинградка» и «Динамо-Метар» — «Локомотив» продолжат борьбу уже на стадии полуфинала.
Действующий чемпион страны и обладатель Кубка «Локомотив» уступил в первом же раунде серии плей-офф, впервые за свою историю оставшись без медалей турнира.