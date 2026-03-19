Дали всем, кроме дома №13: в калининградском общежитии спустя две недели после аварии включат газ

В калининградском общежитии, где люди с 4 марта питаются всухомятку из-за коммунальной аварии, в ближайшие дни включат газ. Об этом «Клопс» сообщили в «Калининградгазификации».

Как пояснили в организации, причиной отключения здания в Тихорецком тупике стала утечка на газопроводе низкого давления. Специалисты нашли и устранили её ещё 6 марта в 23:00 работы были окончены. На следующий день газ вернулся во все дома в переулке, кроме №13.

«Была утечка. Мы специально нагнетаем газопровод, выдерживаем определённое время и смотрим: если нет падения давления, значит всё хорошо, мы газ можем пустить. А если оно падает, это означает, что где-то утечка. К сожалению, в такую систему газ пустить было невозможно до устранения проблемы. Наши специалисты обратились в управляющую компанию, чтобы нам предоставили доступ в жилые помещения. Сейчас управляющая компания ответила, что доступ предоставлен. В ближайшее время всё будет устранено, и газ постараются пустить сегодня, 19 марта», — пояснили в «Калининградгазификации».