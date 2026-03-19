23 марта 2026 года в Немане состоится прослушивание молодых дарований, подавших заявки на фестиваль авторской музыки и поэзии «U-235. Новые песни»

Ссылка Приглашаются юные авторы и исполнители легендарных авторских песен из городов Калининградской области (в том числе из Немана и Советска) принять участие в этом мероприятии. Поддержать детей и подростков приедут председатель жюри фестиваля, лидер группы «Сурганова и Оркестр» Светлана Сурганова; член жюри, сооснователь группы Валерий Тхай; член жюри, советник департамента по взаимодействию с регионами госкорпорации «Росатом», руководитель проекта «Школа Росатома» Наталья Шурочкова. Приветствуются начинающие и опытные авторы песен, исполнители, поэты и композиторы, а также те, кто уже принимал участие в конкурсе в прошлые годы. Участвовать в конкурсном отборе (в четырёх номинациях: «Авторская музыка», «Поэзия», «Авторская песня», «Исполнитель легендарных авторских песен») могут дети от 11 до 16 лет. Подробнее ознакомиться с условиями участия можно в Положении на сайте фестиваля: u235newsongs.ru.

Масштабный финал пройдёт во Всероссийском детском центре «Орлёнок» в Краснодарском крае с 17 июля по 6 августа 2026 года. На уникальную творческую смену «Фестиваль авторской музыки и поэзии "U-235. Новые песни"» будут приглашены 100 талантливых авторов и исполнителей легендарных авторских песен, прошедших конкурсный отбор. Чтобы принять участие в прослушивании в Немане, нужно: 1. Выбрать номинацию. 2. Подать заявку на сайте фестиваля: u235newsongs.ru. При наличии свободных мест на концерте группы «Сурганова и Оркестр» 22 марта в «Янтарь-холл» в Калининграде проект «Школа Росатома» готов предоставить пригласительные билеты для категорий граждан по усмотрению правительства Калининградской области.

Справочно Фестиваль авторской музыки и поэзии «U-235. Новые песни» проводится ежегодно проектом «Школа Росатома» и реализуется госкорпорацией «Росатом». Одна из целей Фестиваля — вовлечь молодёжь «атомных» городов в творчество, обращённое к традиционным российским духовно-нравственным ценностям. Фестиваль проводится для того, чтобы дети и молодёжь узнавали и любили свой родной край и культуру, чувствовали себя частью своей страны и гордились своим языком и традициями. Мероприятия также помогают раскрывать и развивать музыкальные и поэтические таланты детей и молодёжи. 14 лет проект «Школа Росатома» в рамках фестиваля проводит масштабную работу с молодыми дарованиями: прослушивания, обучающие мероприятия, мастер-классы, творческие встречи с признанными мастерами авторской музыки на площадках городов — участников проекта «Школа Росатома» и в странах-партнёрах. Мероприятия фестиваля формируют крепкое профессионально-творческое сообщество единомышленников. Наша задача глубже, чем организация событий или продвижение талантов. Мы изучаем и анализируем, как опыт фестиваля меняет картину мира ребёнка или подростка, влияет на его ценности и формирует осознанный, созидательный жизненный путь. Уникальность нашего фестиваля в том, чтобы создать ту среду и атмосферу, благодаря которой автор раскроет свой потенциал и отправит его в созидание, создание чего-то нового. Эта среда позволяет ему мечтать, и не просто мечтать, а осознавать, что реализация мечты возможна. Материальные результаты (альбомы, концерты, победы) — важное, но не главное следствие. Итоговая ценность — сама среда равноправного сотворчества с профессионалами, в которой рождается не только новая музыка и поэзия, но и будущие лидеры культуры с устойчивой профессиональной и социальной связью. Номинации фестиваля «Поэзия». «Авторская музыка». «Авторская песня». «Исполнитель легендарных авторских песен» (новая номинация — ориентирована на участников, которые популяризируют легендарные авторские песни и сохраняют верность жанру авторской песни. В основе репертуара — известные композиции признанных авторов: Владимира Высоцкого, Булата Окуджавы, Юрия Визбора и других классиков жанра. Приветствуются навыки актёрского мастерства и глубокая эмоциональная подача). Тематическое направление фестиваля — «Гордость, вдохновение, мечта, созидательный труд»: произведения о любви к своей стране, к человеку, к своему делу, дружбе, заветной мечте, будущему нашей страны, об уважении к созидательному труду. Авторская музыка — песенный жанр, возникший в середине XX века в разных странах. Его отличительными особенностями являются совмещение в одном лице автора музыки, текста и исполнителя, приоритет значимости текста перед музыкой. Участники фестиваля Во всех четырёх номинациях могут принимать участие российские и зарубежные дети в возрасте от 11 до 16 лет (в том числе проживающие в городах — участниках проекта «Школа Росатома»), проявляющие интерес к авторской поэзии и музыке.

Участие в фестивале Для участия в постоянно действующем конкурсе «U-235. Новые песни» участникам необходимо подать заявку на сайте фестиваля. Для участия в финале фестиваля авторской музыки и поэзии «U-235. Новые песни» приглашаются участники, подавшие заявки на конкурс «U-235. Новые песни» и прошедшие отбор по результатам рассмотрения заявок жюри. Члены жюри фестиваля Светлана Сурганова — председатель жюри, поэт, музыкант, основатель и лидер группы «Сурганова и Оркестр»; Елена Яковлева — народная артистка Российской Федерации; Валерий Тхай — музыкант, соло-гитарист и сооснователь группы «Сурганова и Оркестр»; Дмитрий Бикбаев — режиссёр, продюсер, художественный руководитель московского «Покровка.Театр»; Наталья Кучер — автор-исполнитель, лауреат премии «Петрополь» и международных конкурсов авторской песни; Наталья Шурочкова — советник департамента по взаимодействию с регионами госкорпорации «Росатом», руководитель проекта «Школа Росатома».