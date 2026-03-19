От «вау‑эффекта» к научному подходу: что ждёт калининградскую косметологию и эстетическую медицину в 2026–2027 годах

В 2026 году главный врач VIP Clinic Екатерина Владимировна Круглик, являющаяся кандидатом медицинских наук, представила Россию на двух ключевых международных площадках эстетической и антивозрастной медицины: IMCAS World 2026 в Париже и AMWC Americas 2026 в Майами. Участие в конгрессах такого уровня — не формальность и не «гонка за трендами», а прямой доступ к формированию глобальных клинических стандартов, где на первый план выходят доказательность, безопасность и предсказуемость результатов.

IMCAS World в Париже традиционно считается одним из самых престижных мировых конгрессов по эстетической медицине. В этом году, по словам Екатерины Круглик, фокус программы сместился от расширения перечня процедур к совершенствованию протоколов: обсуждались качество тканей, длительность эффекта и минимизация рисков. Особое внимание уделялось регенеративному направлению, управлению осложнениями и сочетанным программам, где аппаратные технологии усиливаются инъекционными и биостимулирующими подходами. Отдельный блок был посвящён ультразвуковой диагностике, которая становится обязательным инструментом для безопасной работы — как при инъекциях, так и при аппаратных процедурах, а также при ранней диагностике осложнений. На научной сессии IMCAS Екатерина Круглик выступила с докладом о результатах исследований VIP Clinic по эффективности и безопасности моно- и комбинированных аппаратных программ с гистологическим контролем. По её словам, это подтверждает научную состоятельность протоколов, которые уже применяются в клинике, и укрепляет позицию российской школы в международном профессиональном сообществе. В ближайшее время результаты планируется опубликовать в научно‑практическом журнале «Пластическая хирургия и эстетическая медицина». AMWC Americas 2026 в Майами обозначил тот же вектор, но ещё более чётко: отрасль переходит к интегративной эстетике, где пациент рассматривается комплексно, а результат строится на объединении инъекционных, аппаратных, регенеративных и anti-age-подходов* с учётом образа жизни. В рамках программы отдельно подчёркивалась роль пептидов и полинуклеотидов как перспективной базы регенеративной эстетики — технологий, которые работают не на «быстрый эффект», а на качество тканей и долгосрочную безопасность.