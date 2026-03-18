Гололедица ночью и дожди вечером: какая погода ждёт Калининградскую область в четверг

В четверг, 19 марта, в Калининградской области ожидается переменчивая погода с ночными заморозками и потеплением днём. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Ночью температура воздуха в регионе опустится до 0…-3 °C, местами по области — до -4 °C. Синоптики предупреждают о дымке и тумане, местами с ухудшением видимости менее 200 метров. Также возможна гололедица.

Утром температура начнёт повышаться: от -1…-3 °C на рассвете до +4…+7 °C к полудню. Туман и дымка после восхода солнца быстро рассеются. Днём в Калининграде и области воздух прогреется до +8…+11 °C, на побережье — до +4…+7 °C. В первой половине дня осадков не ожидается, однако после обеда небо начнёт затягивать облачностью.

Вечером температура составит +3…+6 °C. Погода станет преимущественно облачной, а ближе к ночи возможны слабые и умеренные дожди, особенно на побережье, а также в северной и западной частях региона. К полуночи осадки могут дойти до Калининграда.

Ветер будет преимущественно юго-западного и западного направления, слабый — 1–6 м/с. Атмосферное давление в течение суток понизится с 770 до 763 мм рт. ст.