Калининградская область дополнительно получит более 6 млрд рублей господдержки — Кропоткин

Более 6 миллиардов рублей будет направлено дополнительно в рамках госпрограмм на финансирование нужд Калининградской области. О соответствующих поправках в бюджет 2026 года «Клопс» рассказал председатель Законодательного Собрания Андрей Кропоткин.

«В рамках госпрограммы «Здравоохранение» 400 миллионов рублей направят на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан, 13,5 миллиона — на капитальный ремонт учреждений здравоохранения. 10,8 миллиона пойдёт на питание в пришкольных лагерях, 42 миллиона — на капремонт школы №5 в Калининграде», — перечислил Кропоткин.

Председатель Заксобрания привёл в пример и другие статьи расходов:

празднование 80-летия образования Калининградской области (375 млн рублей);

строительство модульного Дома культуры в Крылово Правдинского района (60 млн рублей);

приобретение оборудования в рамках госпрограммы «Физическая культура и спорт» (4,6 млн рублей);

мероприятия по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (474 млн рублей);

субсидирование инвестиционных проектов в сфере растениеводства и животноводства (250 млн рублей);

приобретение вольеров и ограждений для Центра безнадзорных животных по предписанию прокуратуры Калининградской области (33 млн рублей).

«50 миллионов получит регион в рамках госпрограммы «Дороги. Транспорт. Энергетика». На паромные перевозки в Балтийске выделят ещё 65 миллионов рублей. На госпрограмму «Жильё и городская среда» дополнительно потребуется 101 миллион рублей. Деньги будут будет направлены на строительство объектов теплоснабжения», — перечислил парламентарий.

С учётом этих поправок доходы областного бюджета на 2026 год составят 145,8 млрд рублей, расходы — 168 млрд рублей.