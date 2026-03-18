«Нам придётся тяжело»: депутаты утвердили поправки в бюджет Калининграда с дефицитом в 2 миллиарда рублей

Депутаты горсовета Калининграда утвердили изменения в бюджет на 2026 год с дефицитом более 2,3 млрд рублей. Решение приняли на заседании профильной комиссии в среду, 18 марта.

С учётом поправок доходы города составят 35,04 млрд рублей, расходы — 37,7 млрд. Дефицит планируют покрыть благодаря остаткам средств на счетах на начало года, сообщил председатель комитета по финансам мэрии Алексей Данилов. Корректировка связана со снижением доходов и необходимостью перераспределить расходы. В частности, доходную часть уменьшили более чем на 500 млн рублей, расходы — на 337 млн.

«Это один из сложных бюджетов по сравнению с 2023–2025 годами, — отметил глава Калининграда Олег Аминов. — Мы видим снижение доходной части, и если эта тенденция сохранится, работать будет непросто. Если мы в 2024-2025-м оптимистично ставили увеличение, и оно сбывалось с избытком, то теперь мы оптимистично поставили снижение. И если будет опять же с избытком снижение, то нам придётся тяжело», — подчеркнул Аминов.

Власти сохранили финансирование ключевых направлений: социальные программы, благоустройство, дорожную сферу. Олег Аминов добавил, что в нынешних условиях возрастает ответственность за эффективное использование средств. Депутаты готовы оперативно возвращаться к корректировкам бюджета, однако работать по этому вопросу предстоит и следующему составу горсовета, который будет сформирован по итогам выборов в сентябре.