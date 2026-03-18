В Калининграде ещё на одном перекрёстке нанесут турборазметку

В Калининграде на круговой развязке улиц Маршала Покрышкина и Молодой Гвардии появится турборазметка. Об этом сообщил глава дорожно-транспортного комитета администрации Антон Романов на заседании комиссии по городскому хозяйству в среду, 18 марта.

Там планируют изменить схему движения, чтобы разгрузить транспортный узел. Подобные решения уже применяются в городе и доказали свою эффективность: число заторов снижается, ездить становится безопаснее.