В Калининградской области до конца марта сохранится тепло, но в апреле возможно похолодание

В Калининградской области до конца марта сохранится тёплая погода, однако в начале апреля возможна смена погодного режима. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

По данным долгосрочных расчётов, в ближайшие недели в Европе ожидается положительная температурная аномалия — на 1–3 °C выше нормы. Такая тенденция сохранится как минимум до конца марта. В этот период в регионе будет преобладать антициклональная погода: без существенных осадков, с прохладными ночами около 0 °C и возможными заморозками, а днём — с температурой до +10…+13 °C, местами и выше.

При этом в первой декаде апреля прогнозируется постепенное похолодание. Оно может быть связано с перестройкой атмосферной циркуляции: над северной Атлантикой ожидается формирование гребня антициклона, а над южной и центральной Европой — барической ложбины. В таких условиях воздушные массы будут поступать с севера и северо-востока, что повышает вероятность полярных вторжений.

Тенденция к снижению температуры прослеживается и в мультимодельных прогнозах для Калининграда. Однако синоптики подчёркивают, что говорить о точных параметрах погоды на этот период пока рано. Вместе с тем специалисты напоминают, что снег и отрицательные температуры в начале апреля для региона не являются редкостью.