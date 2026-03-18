Советский, Невского, Октябрьская и другие: где в Калининграде установят новые светофоры

В Калининграде планируют установить ещё более десяти светофоров на разных улицах города. Об этом сообщил глава дорожно-транспортного комитета администрации Антон Романов на заседании комиссии по городскому хозяйству в среду, 18 марта.
В 2026 году они точно появятся на трёх участках:
- 3-я Большая Окружная — Горького
- Павлика Морозова — Коммунистическая
- 1-я Большая Окружная — Советский проспект
В ближайших планах ещё 8 адресов:
- проспект Советский — Кирова
- Шевченко (пешеходный переход)
- Дмитрия Донского, 11 (пешеходный переход)
- Октябрьская — Солнечный бульвар
- Александра Невского, 46 (пешеходный переход)
- проспект Калинина (пешеходный переход)
- Генерала Челнокова — Екатерининская
- Орбитальная, 15 (пешеходный переход)
Сейчас готовится проектная документация. В городе продолжат оптимизацию существующих светофоров. В 2026 году планируется модернизировать 44 объекта, 16 из них уже работают в так называемом бесконфликтном режиме.
Жёсткое ДТП с автобусом, случившееся в выходные на Согласия, выявило проблему с настройкой светофора.