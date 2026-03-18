Советский, Невского, Октябрьская и другие: где в Калининграде установят новые светофоры

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде планируют установить ещё более десяти светофоров на разных улицах города. Об этом сообщил глава дорожно-транспортного комитета администрации Антон Романов на заседании комиссии по городскому хозяйству в среду, 18 марта.

В 2026 году они точно появятся на трёх участках:

3-я Большая Окружная — Горького Павлика Морозова — Коммунистическая 1-я Большая Окружная — Советский проспект

В ближайших планах ещё 8 адресов:

проспект Советский — Кирова Шевченко (пешеходный переход) Дмитрия Донского, 11 (пешеходный переход) Октябрьская — Солнечный бульвар Александра Невского, 46 (пешеходный переход) проспект Калинина (пешеходный переход) Генерала Челнокова — Екатерининская Орбитальная, 15 (пешеходный переход)

Сейчас готовится проектная документация. В городе продолжат оптимизацию существующих светофоров. В 2026 году планируется модернизировать 44 объекта, 16 из них уже работают в так называемом бесконфликтном режиме.