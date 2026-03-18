Советский, Невского, Октябрьская и другие: где в Калининграде установят новые светофоры

В Калининграде планируют установить ещё более десяти светофоров на разных улицах города. Об этом сообщил глава дорожно-транспортного комитета администрации Антон Романов на заседании комиссии по городскому хозяйству в среду, 18 марта.

В 2026 году они точно появятся на трёх участках:

  1. 3-я Большая Окружная — Горького
  2. Павлика Морозова — Коммунистическая
  3. 1-я Большая Окружная — Советский проспект

В ближайших планах ещё 8 адресов:

  1. проспект Советский — Кирова
  2. Шевченко (пешеходный переход)
  3. Дмитрия Донского, 11 (пешеходный переход)
  4. Октябрьская — Солнечный бульвар
  5. Александра Невского, 46 (пешеходный переход)
  6. проспект Калинина (пешеходный переход)
  7. Генерала Челнокова — Екатерининская
  8. Орбитальная, 15 (пешеходный переход)

Сейчас готовится проектная документация. В городе продолжат оптимизацию существующих светофоров. В 2026 году планируется модернизировать 44 объекта, 16 из них уже работают в так называемом бесконфликтном режиме.

Жёсткое ДТП с автобусом, случившееся в выходные на Согласия, выявило проблему с настройкой светофора.

