Глава Калининграда предложил закупить маршрутки для «ГорТранса»

Глава Калининграда Олег Аминов предложил закупить для муниципального перевозчика «Калининград-ГорТранс» новые маршрутки. Инициативу он озвучил на заседании комиссии горсовета по городскому хозяйству в среду, 18 марта.

По словам Аминова, такой транспорт может решить проблему там, где сейчас не хватает больших автобусов или ходит транспорт меньшей вместимости. Он отметил, что «ГорТранс», в отличие от частников, показывает стабильную работу и предприятие нужно усилить.

Сейчас в парке муниципального предприятия есть автобусы только большого класса. На днях поступили ЛиАЗы, которые выйдут, вероятно, на маршрут №22. В отличие от частных компаний, транспорт муниципалам поступает по разным программам фактически бесплатно.