Калининградские автобусники в 2025-м заплатили больше штрафов, чем годом ранее

В Калининграде перевозчиков по итогам 2025 года оштрафовали на 3,6 млн рублей за нарушения при работе на маршрутах. Об этом сообщил директор Центра организации движения и пассажирских перевозок Константин Папшев на заседании комиссии по городскому хозяйству горсовета в среду, 18 марта.

Эта сумма превысила показатели 2024 года (3,5 миллиона) и намного больше данных 2022-го (817 тысяч). По словам Папшева, за год специалисты провели более 1 100 проверок и составили 557 актов. Штрафы накладывались за несоблюдение условий контрактов и низкое качество обслуживания пассажиров.

В ходе обсуждения глава Калининграда Олег Аминов заявил, что действующие санкции могут быть недостаточными, и предложил их увеличить. Инициативу поддержал председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Антон Романов. «Мы к декабрю посмотрим по увеличению штрафных санкций», — отметил чиновник.