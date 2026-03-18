В Калининграде на трёх улицах появятся приподнятые трамвайные платформы

В Калининграде в 2026 году оборудуют приподнятые платформы для посадки и высадки пассажиров трамваев на Багратиона, Октябрьской и Московском проспекте. Об этом сообщил председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации Антон Романов на заседании комиссии по городскому хозяйству горсовета в среду, 18 марта.

По словам чиновника, всего планируется обустроить восемь таких платформ. Как уточнил Романов «Клопс», проезжая часть не сузится для машин. На участках Багратиона и Октябрьской сохранится по одной полосе движения в каждую сторону, на Московском останется три полосы.