«От зловония некуда деться»: в Янтарном десятки мутных стоков впадают в море (видео)

Стоки вытекают на пляж в районе парка Беккера. Помимо этого, не первый год зловонный ручей «радует» своим амбре у велодорожки, ведущей в посёлок.

В Балтийское море и прибрежные водоёмы в районе Янтарного впадают десятки зловонных ручейков. Об этом «Клопс» рассказал очевидец Игорь.

«Ручей, что течёт вдоль велодорожки, существует очень долго, ещё с советских времён. Слив канализации на пляж стал происходить недавно. Зафиксировать все выпуски не представляется возможным, их десятки. Некоторые трубы специально скрыты и закопаны, некоторые проложены прямо по земле. От этого зловония некуда деться», — жалуется Игорь.

В администрации Янтарного «Клопс» пообещали разобраться в ситуации и попросили направить официальный запрос.