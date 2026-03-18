«Питаемся всухомятку и жжём электричество»: общежитие в Калининграде две недели остаётся без газа

В калининградском общежитии в Тихорецком тупике две недели нет газа, когда его подключат — неизвестно. Об этом «Клопс» рассказала жительница дома.

Татьяна — инвалид третьей группы после инсульта, живёт с мамой. В доме №13 три этажа, шесть квартир, в каждой по пять комнат. Здание дряхлое, здесь было сыро и холодно, повсюду плесень. Сначала грелись от котельной, а не так давно дом подключили к центральному отоплению. Люди только начали радоваться, что стало тепло.

«А тут на 8 Марта нас оставили без газа. Я редко выхожу из дома из-за инвалидности: объявление не сразу увидела, а может, его не сразу повесили. Написали, что утечка газа. Уже 4 марта нас отключили снаружи, потом пришли газовщики и всё отключили внутри дома.

На праздник все женщины что-то вкусненькое готовят, а мы заваривали лапшу кипятком.

Греем в микроволновке полуфабрикаты. Людям пришлось купить электрические плитки», — жалуется калининградка.

Она добавляет, что им приходят баснословные счета за электричество — ежемесячно приходится выкладывать по 2 тысячи рублей. Оставшись без газа, жильцы тратят ещё больше на один только чайник и боятся вообразить, сколько придётся заплатить за март.

Жители дома, где есть и пенсионеры, и дети, обращались в «Калининградгазификацию» и управляющую компанию. И те, и другие каждый день обещают, что вот-вот подключат. Соседи Татьяны жаловались в разные инстанции, в том числе жилищную инспекцию.

«При въезде начали копать: трубу, видно, делали-делали, потом стали копать дальше. Перерыли всю улицу, раскопали весь двор. В доме всё перекрыли — по две плиты у нас стоят на общей кухне. И получилось, будто к дому проржавела труба.

Обещают всё: подключим-подключим, а мы сидим, ждём.

Ремонтники приезжали работать с 11 утра каждый день. До 17 часов стоят, пялятся в ямы. В 17 часов уезжают. Хороший график работы, а толку нет от этого. Если аварийная ситуация — ну, сутки, ну, двое должны же это устранять! Ямы уже зарыли. Сказали, что осталась уже к дому отремонтировать и подключить... Что это для нас значит? Непонятно», — возмущается женщина.