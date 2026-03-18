В материале об учениях НАТО нашли упоминания о возможной блокаде Калининградской области

Во время ежегодных латвийских учений НАТО в Прибалтике рассматривался сценарий возможной блокады Калининградской области. Об этом со ссылкой на источники пишет портал Warsaw Voice.

Речь идёт о национальных учениях Namejs, которые проходят в Латвии с 2014 года. Официально эти манёвры нужны для повышения боеготовности армии и отработки действий на случай новых угроз.

Издание отмечает, что последняя легенда манёвров предусматривала не только «защиту союзников от агрессии с востока», но и удары по территории вероятного противника. Гипотетическую блокаду Калининградской области могли обосновать необходимостью изолировать район, где, как утверждается, находятся захоронения химических и токсичных веществ, оставшихся после Второй мировой войны.

В материале также сказано, что в сценарии учений 2025 года фигурировало создание так называемого «временного лагеря для потенциальных коллаборационистов» в латвийском регионе Селия. Именно там недавно начали строить крупнейший военный полигон в Прибалтике.

По версии авторов, в случае боевых действий в такой лагерь под контролем военной полиции могли бы отправлять мирных жителей, которых власти сочли бы нелояльными.

Военные учения стран НАТО в Прибалтике давно идут по нарастающей и уже вышли далеко за рамки формальных заявлений об «оборонительном характере», рассказал «Клопс» директор Центра зарубежного регионоведения и страноведения Института геополитических и региональных исследований БФУ им. И. Канта Юрий Зверев. По его мнению, такие манёвры всё чаще укладываются в общую логику отработки действий против России:

«Сценарии учений <...> включают отработку действий мобильных групп в наступлении, действий сил специальных операций, воздушно-десантных и морских десантных операций и так далее. Упомянутые в материале <...> учения не являются исключением».

Эксперт обратил внимание и на то, как в Латвии понимают поддержку национальной обороны. По словам Зверева, упоминание площадки для изоляции жителей, которых власти могут посчитать неблагонадёжными, выглядит вполне логично на фоне внутренней политики республики.

«Гонения на нелояльных властям, активное давление на русскоязычное население, ограничения на использование русского языка в публичной сфере, а также уголовные и административные дела против русскоязычных политиков и активистов являются фирменным стилем политики латвийских националистов, находящихся ныне у власти», — перечислил собеседник «Клопс» и добавил, что подобные меры в мирное время показывают, как в стране могут действовать в более жёстких условиях.