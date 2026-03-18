Фиолетовая клубника и полосатая черешня: калининградцы клюют на яркие картинки и покупают странные семена

Чёрной клубники не бывает в природе

Почему не стоит гоняться за волшебной рассадой, «Клопс» пояснила Татьяна Власова — заведующая отделом садово-паркового хозяйства Калининградского зоопарка.

«Почему не бывает угольно-чёрной клубники, деревьев малины, яблок в чёрно-белую полосочку? Наверное, из-за того, что сложно просто вывести вот это чудо. Тут у нас должно сработать критическое мышление», — пояснила эксперт.

Татьяна Власова также советует быть внимательнее к семенам, чьи производители обещают урожай «особенно крупных плодов».

«Каждый такой гибрид требует своей технологии, и часто у любителей просто не хватит ресурса на обеспечение этих специфических условий. Поэтому, конечно, это может быть заявлено на упаковке, но как факт нереализуемо», — предупредила завотделом Калининградского зоопарка.