С надеждой на тепло и безветрие: прогноз погоды в Калининграде и области на 18 марта

Во вторник, 18 марта, в регионе ожидается переменчивая погода: после ночного похолодания температура заметно повысится, однако к вечеру вновь возможны заморозки. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления Калининградской области».

Утром температура в регионе будет колебаться от -1 до +5 градусов. Ожидаются переменная облачность, дымка и туман, которые постепенно начнут рассеиваться. Осадков не прогнозируется.

Днём в Калининграде и по области воздух прогреется до +7...+10, на востоке региона — до +9...+12. У побережья будет заметно прохладнее — от +4 до +7. В течение дня там, особенно у моря, могут сохраняться дымка и туман. К вечеру температура по региону опустится до +2...-2 градусов. Сохранится переменная облачность, а местами возможны дымка, туман и гололедица.

Ветер в течение суток будет слабым — 0–5 м/с. Атмосферное давление составит 772–773 мм.рт.ст.