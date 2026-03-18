«Вы не представляете, как страшно»: в Калининграде сухие сучья огромного старого дерева валятся прямо на тротуар (фото)

На улице Емельянова в Калининграде сухие ветки огромного старого дерева обламываются и валятся прямо на тротуар. Проблема наблюдается уже не меньше полугода, рассказала «Клопс» очевидица Елена.

Очередную кучу толстых сучьев женщина сфотографировала во вторник, 17 марта. «Начали падать ещё в ноябре, и так всю зиму. На днях опять упало, помните, ветер был, — говорит она. — И с тех пор так там и лежат, кто-то оттащил в сторону — и всё. Вы не представляете, как страшно там ходить. Такое угодит на голову — никто не выживет. Ужас».

Елена рассказала, что рискованное место каждый раз пробегает как можно быстрее. Но опасается она не только за себя: рядом расположена остановка общественного транспорта. Мимо постоянно ходят дети — буквально в 100-150 метрах от засыхающего исполина находится школа.

Жаловаться городским властям на угрозу безопасности она пока не пыталась. Дерево растёт за забором на территории организации, относящейся к военному ведомству.

«Там рядом остановка, — говорит женщина, — и такое же дерево сухое торчало над ней. Лет пять назад как-то иду — толстый сук лежит прямо на скамейке. Я написала в мэрию. Ответ был — к нам отношения не имеет. И всё. И потом, пока оно само не рухнуло, его не обпилили».