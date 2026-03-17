Пара волков наведалась на детскую площадку в посёлке на берегу Калининградского залива

Жители коттеджного посёлка «Сосны» на берегу Калининградского залива утром 17 марта заметили на детской площадке пару волков. Очевидцы сняли хищников на видео и рассказали «Клопс» о том, что теперь волнуются за свою безопасность.

Посёлок находится практически на трассе Калининград — Мамоново в 5 минутах езды от Ладушкина. По словам одного из жителей, волков здесь видели впервые, хотя лисы наведываются регулярно, подходят к домам.

После встречи с человеком пара убежала к озеру, в сторону ближайшей лесополосы. Калининградцы просят местные власти обратить внимание на хищников, потому что звери вышли на дорогу, по которой дети регулярно ходят в школу, малышей теперь одних никуда не отпускают.