Пока вытаскивали одну, под лёд вместе с собаками ушла другая: в Калининграде на озере прохожие спасли двух школьниц

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде две девочки 9 и 10 лет гуляли по тонкому льду на озере в парке Макса Ашманна и провалились в воду. Спасти детей помогли прохожие, сообщили в региональном МЧС во вторник, 17 марта.

Сперва корка треснула под одной из школьниц. Девочка пыталась выбраться самостоятельно, но вторая в это время продолжала гулять рядом с полыньёй. На помощь ребёнку бросился один из прохожих. Мужчина подполз к кромке и вытащил пострадавшую. Пока они вместе ползли к берегу, под лёд вместе с собаками ушла её подруга.

На помощь подоспел ещё один калининградец, лёд не выдержал двоих взрослых, так что они тоже оказались в воде. В итоге вторую девочку тоже доставили на берег. А за собаками, словно ледокол рассекая воду, поспешила женщина, оказавшаяся в этот момент на берегу.

Как сообщили в МЧС, все участники спасательной операции живы. Детей доставили домой, помощь медиков никому не понадобилась.