«Я услышала страшный звук: это упала Катя»: мать детей, отравившихся газом в Калининграде, рассказала о происшествии (фото)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Калининградцы, которые накануне отравились угарным газом, в настоящее время в безопасности. Серьёзнее всех пострадал их кот, десятилетний Мартин, но и того скоро должны выписать, поделилась с «Клопс» Анна, хозяйка квартиры на Красносельской, где произошла утечка, во вторник, 17 марта.

Накануне был совершенно обычный вечер, рассказала женщина. Они поужинали, дочки, 8-летняя Катя и 10-летняя Маша, играли у себя в комнате, папа пошёл вынести мусор.

«Первой на плохое самочувствие и головокружение пожаловалась младшая, — говорит Анна. — И буквально через минуту-полторы стал сильно мяукать кот, прямо не своим голосом. Тут подошла старшая дочь и сказала, что ей плохо.

И в тот момент, когда она пыталась описать симптомы, я услышала страшный звук — это упала Катя».

За секунду до этого Анна поняла, что происходит. По счастливому совпадению, женщина читала раньше о подобных случаях и поняла, что проблема — в газовом котле. Превозмогая подкатившую тошноту, она позвонила мужу и вызвала скорую, сообщив, что дети теряют сознание. Попутно она открывала нараспашку все окна и дверь на балкон.

«Прибежал муж и стал детей выводить в подъезд, — продолжает Анна, — а затем и на улицу. Они еле шли. Кот был без сознания. Муж отвёз нас к моим родителям, благо они живут совсем рядом. И сам поехал в ветклинику».

Бенгалу Мартину, четвероногому члену семьи, пришлось хуже всех. На полу ему досталась большая порция газа: как пояснили «Клопс» в пресс-службе ГУ МЧС, СО вытесняет воздух наверх, именно поэтому от него часто сильно страдают спящие. К счастью, несчастный случай и для него завершился благополучно.

«Катя и Маша в скорой плакали, переживали за него, — говорит мама, — хотя сами лежали под кислородом. Он тоже всю ночь и по сей день на кислороде. Сейчас жду выписку и заберу его домой».

Для самой Анны, обеих девочек и их отца несчастье тоже обошлось без последствий, госпитализировать никого не пришлось. Катю хотели на ночь оставить под наблюдением, но она так просилась домой, что врачи уступили под мамину ответственность.

Сама женщина, когда произошла утечка, была в ванной. Её муж вернулся в квартиру, когда та уже успела немного проветриться. Утром дочери ещё жаловались на головную боль, но теперь всё позади.

В ГУ МЧС считают, что семья не пострадала в первую очередь благодаря хладнокровию и осведомлённости Анны. Подобные случаи регистрируются примерно раз в квартал, и не всегда кончаются так хорошо.

«Угарный газ невидим, — объяснил специалист МЧС, — недаром его иногда называют «сладкая смерть». Люди не ощущают вообще ничего, особенно во сне. Если нет датчиков, которые сигнализируют об утечке, скорее всего будет летальный исход.

Мы всегда стараемся охватить больше людей, чем больше пишут об этом, тем лучше. Главное, чтобы понимали: ни с того, ни с сего головокружение даже у одного человека уже вызывает подозрение.

Когда несколько человек с одними и теми же признаками, уже ясно: что-то не так!»

Причины произошедшего пока устанавливаются. «Вероятнее всего, — говорит Анна, — дело может быть в трубе, которая идёт от котла к вентиляции. Оказывается, по новым стандартам она должна быть металлическая, из нержавеющей стали. Но при осмотрах оборудования инспектора никогда не давали нам предписания на её замену. Так что не знаю».