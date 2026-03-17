В Балтийске появится служба одного окна по вопросам газификации. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ региона Сергей Черномаз на оперативном совещании в правительстве во вторник, 17 марта.

«Откроем центр обслуживания по догазификации, заключению договоров и так далее. Это будет единое окно, куда можно будет обратиться и получить ответы на все интересующие вопросы», — сказал Черномаз.

Учреждение откроется на днях. «Там также можно будет подписать договор на поставку природного газа в частный или многоквартирный дом», — заключил министр.