Беспрозванных поблагодарил мужчину, который спас тонувшего в Черняховске мальчика

Алексей Беспрозванных поблагодарил жителя Черняховска, который не дал утонуть мальчишке, провалившемуся под лёд на городском пруду. Глава региона рассказал о ЧП на оперативном совещании в правительстве во вторник, 17 марта.

«Вчера вечером в Черняховске удалось избежать трагедии: прохожий мужчина спас ребёнка. Отдельная благодарность от меня спасителю Дмитрию Сапожникову», — сказал губернатор.

Беспрозванных подчеркнул, что повода проявить героизм могло и не представиться, будь окружающие более внимательны друг к другу.

«Наша задача — предупредить! Спасение — это уже крайняя мера. В школах надо продумать, как правильно донести эту информацию именно для детей», — распорядился губернатор.

С начала года на водоёмах было спасено более 60 человек. Все они, по словам Беспрозванных, «проигнорировали запреты и правила безопасности».