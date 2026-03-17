Беспрозванных поручил полностью обновить за пять лет общественный транспорт в Калининградской области

В Калининградской области за пять лет радикально обновят общественный транспорт. Об этом заявил губернатор Алексей Беспрозванных на оперативном совещании в правительстве во вторник, 17 марта.

На текущий момент доля машин с нормативным сроком эксплуатации составляет лишь 37,5%.

«Ставим амбициозную задачу — за пятилетку полностью обновить транспорт в нашем регионе. Готовьте проектную документацию, чтобы мы могли выходить с конкретным проектом», — обратился Беспрозванных к коллегам.

Для реализации планов власти намерены привлекать федеральное финансирование. Потребуется 4,67 млрд рублей. Средства планируют распределить поэтапно: в 2027 году — 1,11 млрд рублей, в 2028-м — 1,14 млрд, в 2029-м — 1,19 млрд и в 2030-м — 1,23 млрд рублей.

Потребность региона оценивается в 235 автобусов, из которых 189 — большого класса и 46 — малого. В 2021–2025 годах уже закупили 44 автобуса, 35 троллейбусов с автономным ходом и 16 трамваев. Ожидается закупка 12 ЛиАЗов, часть из них уже в регионе.

Нуждается в обновлении не только подвижной состав, но и система обслуживания. Калининград в последние годы снижается в общероссийском рейтинге доступности общественного транспорта. У жителей масса претензий к работе отрасли: автобусы часто не приходят, продолжается обустройство заездных карманов, остановок мало и так далее.