«ОТРАДА Ресорт» — другая модель дохода: квартира или апартаменты

Покупка недвижимости под инвестиции выглядит как простая формула: приобрёл объект, сдал, получаешь доход.
В реальности инвестор быстро сталкивается с деталями, которые меняют картину.
Сдача квартиры: вы становитесь работником своей же недвижимости.
Классическая аренда превращает владельца в управляющего. Нужно искать арендаторов, заселять, контролировать оплату. Периоды простоя неизбежны, как и износ, поломки и расходы на поддержание квартиры.
Летом высокий спрос, зимой паузы. Доход становится неровным, при этом появляется постоянная занятость.
Рынок «апартаментов», которые не работают
Балтийский рынок активно заполняется проектами с названием «апартаменты», но часто они спроектированы как жильё. Девелоперы создают собственные управляющие компании и параллельно осваивают гостиничный бизнес за счёт инвесторов.
Отсутствие опыта в загрузке, маркетинге и сервисе приводит к расхождению ожиданий и реальности. Доход становится непредсказуемым, а модель — экспериментом.
«ОТРАДА Ресорт»: море, которое работает на вас
В проекте «ОТРАДА Ресорт» изначально заложена иная логика. Управление осуществляет сервисная компания под брендом Cosmos Hotel Group — это федеральный оператор с опытом работы по всей стране.
Система бронирования оператора, доступ к туристическим потокам, маркетинг и стандарты сервиса формируют стабильный спрос.
Как формируется доход
Финансовая модель строится на принципе общего фонда. Доходы от всех апартаментов аккумулируются и распределяются между инвесторами и оператором. Это сглаживает сезонность и убирает зависимость от конкретного номера.
Инвестор получает предсказуемый доход.
Что делает оператор за вас
Работу с гостями
- круглосуточный ресепшен;
- заселение и выселение;
- сопровождение гостей и программа лояльности.
Маркетинг и продажи
- продвижение;
- системы бронирования;
- агентские каналы;
- все рекламные расходы.
Работу с персоналом
- администраторами;
- клинингом;
- техническими службами.
Содержание апартамента
- уборку и замену текстиля;
- обновление мебели.
Техническое обслуживание
- мелкий ремонт;
- эксплуатацию.
Инвестор не участвует в операционной деятельности и получает доход.
Инфраструктура, которая приносит деньги
«ОТРАДА Ресорт» расположен на первой линии моря в п. Лесное рядом со Светлогорском. Проект создаётся как курортная среда со спа, бассейнами, террасами на крышах, ресторанами и общественными пространствами. Это формирует стабильный поток гостей и увеличивает длительность проживания.
Сколько можно зарабатывать
Стоимость — от 7,5 млн рублей. Потенциальный доход достигает до 3 млн рублей в год и дополняется ростом стоимости актива. Формируется модель с двумя источниками дохода.
Вывод, который стоит денег
Квартира под аренду требует постоянного участия и контроля. Доход зависит от множества факторов и часто нестабилен.
Апартаменты в «ОТРАДА Ресорт» дают другую модель — с профессиональным управлением, системной загрузкой и понятным доходом. Рынок только формируется, и именно сейчас появляются проекты, которые задают его будущее.
* Не является публичной офертой. Указанная доходность является прогнозным расчётом совокупной годовой доходности, включающей доход от аренды и капитализации. Указанные цифры являются прогнозными. Расчёт выполнен по состоянию на декабрь 2025 года. Реальная доходность может отличаться от расчётной и зависит от множества факторов, включая рыночную конъюнктуру, расходы на содержание объекта (налоги, ремонт, коммунальные платежи), а также возможные периоды простоя. Данный расчёт не является гарантированным и не представляет собой финансовую рекомендацию.
Под словом «вход» понимается размер первоначального взноса при приобретении апартамента стоимостью 10 560 000 руб.; размер первоначального взноса составляет 25% от указанной стоимости. Возможна покупка с использованием рассрочки. Условия рассрочки, сроки и размер платежей определяются договором и зависят от выбранной программы. Рассрочка предоставляется застройщиком.
Застройщик: ООО «СЗ "Ривьера Балтики"», 236008, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Ленинградская, д. 4, оф. 6, ИНН 3900008142, ОГРН 1233900002490, проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Реклама ООО «СЗ "Ривьера Балтики"». Ознакомиться со всеми условиями можно по тел. +7 (4012) 300-277 или на сайте otradaresort.ru.