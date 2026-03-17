«Проблему надо решать сейчас»: Беспрозванных — о строительстве детского хосписа

На строительство детского хосписа в Калининграде власти собираются выделить деньги. Соответствующее распоряжение озвучил губернатор Алексей Беспрозванных на оперативном совещании во вторник, 17 марта.
«Проблема, о которой слышу уже на протяжении долгого времени, — обратился к присутствующим Беспрозванных. — Поэтому принял решение о выделении необходимых средств — порядка двухсот миллионов рублей».
Курировать вопросы хосписа поручили областному минсоцполитики. «Я посчитал, благотворительными взносами строить, которые сейчас идут на частный хоспис, ещё лет десять будем. А проблему надо решать сейчас», — сказал губернатор.
Четыре года назад в Калининграде на площадке будущего детского хосписа заложили символический первый камень в его строительство.