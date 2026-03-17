Власти Черняховска закупят больше техники, чтобы чистить тротуары зимой и пылесосить летом

В Черняховске намерены закупить коммунальную технику для уборки тротуаров. Об этом во вторник, 17 марта, сообщил глава Черняховского муниципального округа Виктор Вобликов в эфире ЦУР во «ВКонтакте».

«Вектор на обновление коммунальной техники мы задали ещё три года назад и продолжаем его. Эта зима показала, что этот вектор правильный», — отметил чиновник.

Как отметил глава муниципалитета, в Черняховск уже пришла техника с навесным оборудованием, которое позволяет обслуживать дороги зимой и летом.

«Сейчас завершаем сбор предложений на дополнительную коммунальную технику для обслуживания тротуаров, — подчеркнул Виктор Вобликов. — Мы не стали дожидаться, когда у нас всё оттает, и вся наша техника работает в круглосуточном режиме. Зимой тротуары необходимо убирать от наледи, а летом — от пыли. Универсальная техника на базе КамАЗа — в просторечье, пылесос — уже ходит по улицам, чистит в том числе с влажной уборкой, чтобы у нас не было пыли и чтобы люди дышали свежим воздухом».